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Легковушка влетела под фуру под Ошмянами: погиб водитель

16.02.2021 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Ошмянском районе в результате столкновения машины с фурой, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне, в понедельник 15 февраля на 140-м километре дороги, соединяющей Ошмяны и Минск.

© Photo : ГАИ Гродно
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"Водитель Fiat не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что от полученных травм 39-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку.
 
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