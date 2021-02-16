Легковушка влетела под фуру под Ошмянами: погиб водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Ошмянском районе в результате столкновения машины с фурой, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне, в понедельник 15 февраля на 140-м километре дороги, соединяющей Ошмяны и Минск.

"Водитель Fiat не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что от полученных травм 39-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.