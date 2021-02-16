|
Легковушка влетела под фуру под Ошмянами: погиб водитель
16.02.2021 16:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля погиб в Ошмянском районе в результате столкновения машины с фурой, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
Авария произошла накануне, в понедельник 15 февраля на 140-м километре дороги, соединяющей Ошмяны и Минск.
© Photo : ГАИ Гродно
Страшная авария под Гродно: два человека погибли, двое в больнице
"Водитель Fiat не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Volvo", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что от полученных травм 39-летний мужчина, который находился за рулем легковушки, скончался на месте.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречку.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)