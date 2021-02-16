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Отопления не будет в некоторых домах Серебрянки в четверг 17 февраля
16.02.2021 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Отопление будет отсутствовать в некоторых домах столичного микрорайона Серебрянка в среду 17 февраля, сообщили во вторник в РУП "Минскэнерго".
По данным организации, горячую воду и теплоснабжение отключат в связи с планируемыми работами по ликвидации порыва теплосети.
В Минскэнерго проинформировали, что тепла не будет с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:
ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47
ул. Народная, 58, 60, 62
ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45
ул. Кулешова, 8, 10, 12
ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21
ул. Жилуновича, 39
ул. Тухачевского, 27а
ул. Филатова, 12
ул. Народная, 56 (детсад № 157)
ул. Тухачевского, 29 (детсад № 214) и 41а (детсад № 180)
ул. Филатова, 13 (21-я центральная районная поликлиника Заводского района)
По информации синоптиков, ночью в среду 17 февраля в Минске ожидается до –14°C, днем – до –8°C, пройдет небольшой снег.
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Теплоснабжение будет отключено в том числе в трех детских садах микрорайона и 21-й поликлинике.
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