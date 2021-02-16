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Отопления не будет в некоторых домах Серебрянки в четверг 17 февраля

16.02.2021 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Отопление будет отсутствовать в некоторых домах столичного микрорайона Серебрянка в среду 17 февраля, сообщили во вторник в РУП "Минскэнерго".

По данным организации, горячую воду и теплоснабжение отключат в связи с планируемыми работами по ликвидации порыва теплосети.

В Минскэнерго проинформировали, что тепла не будет с 09:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • Жилые дома:

        ул. Жилуновича, 37, 41, 43, 45, 47

        ул. Народная, 58, 60, 62

        ул. Тухачевского, 27, 31, 37, 39, 43, 45

        ул. Кулешова, 8, 10, 12

        ул. Филатова, 10, 10а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21

  • Административные здания:

       ул. Жилуновича, 39

       ул. Тухачевского, 27а

       ул. Филатова, 12

  • Детские сады:

      ул. Народная, 56 (детсад № 157)

      ул. Тухачевского, 29 (детсад № 214) и 41а (детсад № 180)

  • Медицинские учреждения:

      ул. Филатова, 13 (21-я центральная районная поликлиника Заводского района)

По информации синоптиков, ночью в среду 17 февраля в Минске ожидается до –14°C, днем – до –8°C, пройдет небольшой снег.

 
Теги: Минск
 
 
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Теплоснабжение будет отключено в том числе в трех детских садах микрорайона и 21-й поликлинике.
 
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