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Запенил дверь девушки-милиционера: суд огласил обвинительный приговор

16.02.2021 17:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска признал виновным минчанина, который из хулиганских побуждений запенил дверь девушки-милиционера монтажной пеной, и назначил ему реальный срок.

Как следует из обвинения, днем 13 ноября 2020 года мужчина зашел в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе Минска и залил монтажной пеной входную дверь, механизм замка двери и почтовый ящик. В отношении минчанина было возбуждено уголовное дело. Суд рассматривал дело несколько дней.

Приговор был оглашен сегодня, в соответствии с ним 55-летний минчанин приговорен к полутора годам лишения свободы. Решение суда неокончательное, вынесенный приговор может быть обжалован в установленные сроки.

Как заявила журналистам после оглашения приговора старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска Алеся Грецкая, которая поддерживала обвинение, фигурант дела признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества.

Кроме того, по ее словам, суд признал 55-летнего минчанина виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей. Этими действиями, отметила прокурор, обвиняемый причинил ущерб чести и достоинству милиционера, уронив авторитет потерпевшей в глазах окружающих.

Как расследовали дело

В СК ранее сообщали, что незадолго до произошедшего в одном из деструктивных Telegram-каналов были размещены адрес, контактные данные, должность и место работы девушки-милиционера.

"Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, приобщили к делу видеозаписи, где зафиксированы обстоятельства совершения преступлений. В ходе следствия изучена личность обвиняемого. Ранее мужчина не был судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности", – сказали в СК.

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Теги: Минск
 
 
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Прокурор, которая поддерживала государственное обвинение в суде, заявила, что вина минчанина полостью доказана.
 
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