Семейный подряд: молодая пара задержана за продажу наркотиков в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске семейную пару, которая занималась распространением наркотиков в столице, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина с 20-летней супругой приехали в Минск из Брестской области, чтобы подзаработать.

"Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы", – сказали в ГУВД.

Там также отметили, что супруги во время закладок действовали сообща: пока один прятал наркотики, второй наблюдал, что происходит вокруг.

Оперативники в арендной квартире и в тайниках нашли 14 граммов психотропа альфа-PVP, а также 12 граммов мефедрона.

По информации милиции, пара воспитывала годовалого ребенка: он, когда родители шли "на дело" был под присмотром бабушки.

В отношении наркоторговцев возбуждены уголовные дела.

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