ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семейный подряд: молодая пара задержана за продажу наркотиков в Минске

17.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске семейную пару, которая занималась распространением наркотиков в столице, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

По данным правоохранителей, 27-летний мужчина с 20-летней супругой приехали в Минск из Брестской области, чтобы подзаработать.

© Photo : МВД Беларуси
Пандемия изменила рынок наркотиков в Беларуси

"Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы", – сказали в ГУВД.

Там также отметили, что супруги во время закладок действовали сообща: пока один прятал наркотики, второй наблюдал, что происходит вокруг.

Оперативники в арендной квартире и в тайниках нашли 14 граммов психотропа альфа-PVP, а также 12 граммов мефедрона.

По информации милиции, пара воспитывала годовалого ребенка: он, когда родители шли "на дело" был под присмотром бабушки.

В отношении наркоторговцев возбуждены уголовные дела.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации милиции, пара воспитывала годовалого ребенка: он, когда родители шли "на дело" был под присмотром бабушки.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Серые схемы: два иностранных бизнесмена не заплатили $620 тыс. налогов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by