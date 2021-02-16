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Семейный подряд: молодая пара задержана за продажу наркотиков в Минске
17.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске семейную пару, которая занималась распространением наркотиков в столице, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
По данным правоохранителей, 27-летний мужчина с 20-летней супругой приехали в Минск из Брестской области, чтобы подзаработать.
© Photo : МВД Беларуси
"Устроившись в интернет-магазин по продаже наркотиков, супруги приобретали партии запрещенных веществ и фасовали их на мелкие дозы", – сказали в ГУВД.
Там также отметили, что супруги во время закладок действовали сообща: пока один прятал наркотики, второй наблюдал, что происходит вокруг.
Оперативники в арендной квартире и в тайниках нашли 14 граммов психотропа альфа-PVP, а также 12 граммов мефедрона.
По информации милиции, пара воспитывала годовалого ребенка: он, когда родители шли "на дело" был под присмотром бабушки.
В отношении наркоторговцев возбуждены уголовные дела.
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По информации милиции, пара воспитывала годовалого ребенка: он, когда родители шли "на дело" был под присмотром бабушки.
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