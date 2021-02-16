Серые схемы: два иностранных бизнесмена не заплатили $620 тыс. налогов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в Витебске в отношении двух иностранных граждан, которые занимались в Беларуси сомнительным бизнесом и не уплатили в бюджет более 1,6 миллиона рублей налогов, сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля республики.

По информации ведомства, иностранцы зарегистрировали в Беларуси 12 организаций розничной торговли, а также открыли 19 магазинов – в столице, областных и районных центрах. Там продавалась преимущественно обувь и одежда, но с применением серых схем – от налогообложения скрывали большую часть их выручки, что позволяло применять УСН.

"В целях неуплаты НДС половина товаров ввозилась данными организациям на территорию Беларуси нелегально, а стоимость ввезенных легально занижалась в несколько раз", – сказали в комитете.

Там также привели пример: по документам цена пальто при ввозе была указана 2,3 рубля (НДС – 38 копеек), реально же оно было приобретено за 70 рублей, а впоследствии реализовано в магазине – за 117 рублей.

Всего за 2019–2020 годы бизнесмены не уплатили в бюджет свыше 1,6 миллиона рублей налогов.

В отношении бизнесменов возбуждены уголовные дела, сейчас фигуранты сотрудничают со следствием и возмещают нанесенный ущерб.

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