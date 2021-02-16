|
Новополочанин избил школьника – возбуждено дело
17.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новополоцка, который ударил школьника в лицо, сообщили в УВД Витебского облисполкома.
По данным управления, в местный ГОВД пришла 32-летняя жительница города, она рассказала, что вблизи одного из ТЦ неизвестный нанес удар ее 13-летнему сыну.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Было установлено, что хулиганские действия совершил 20-летний полочанин. До этого молодой человек отдыхал в игровом клубе, где распивал спиртные напитки, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим", – сказали в УВД.
Там также отметили, что дебошир постоянно терял равновесие, падал. Ему помогали прохожие – они мужчину поднимали и помогали идти. Ударил хулиган ребенка без причины, а затем сел в такси и уехал. Через несколько часов его задержали.
Против гражданина возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мужчины возбудили дело, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)