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Новополочанин избил школьника – возбуждено дело

17.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новополоцка, который ударил школьника в лицо, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным управления, в местный ГОВД пришла 32-летняя жительница города, она рассказала, что вблизи одного из ТЦ неизвестный нанес удар ее 13-летнему сыну.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Было установлено, что хулиганские действия совершил 20-летний полочанин. До этого молодой человек отдыхал в игровом клубе, где распивал спиртные напитки, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим", – сказали в УВД.

Там также отметили, что дебошир постоянно терял равновесие, падал. Ему помогали прохожие – они мужчину поднимали и помогали идти. Ударил хулиган ребенка без причины, а затем сел в такси и уехал. Через несколько часов его задержали.

Против гражданина возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины возбудили дело, ему в качестве наказания грозит лишение свободы на срок до трех лет.
 
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