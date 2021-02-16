Новополочанин избил школьника – возбуждено дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Новополоцка, который ударил школьника в лицо, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По данным управления, в местный ГОВД пришла 32-летняя жительница города, она рассказала, что вблизи одного из ТЦ неизвестный нанес удар ее 13-летнему сыну.

"Было установлено, что хулиганские действия совершил 20-летний полочанин. До этого молодой человек отдыхал в игровом клубе, где распивал спиртные напитки, а когда вышел на улицу, стал приставать к прохожим", – сказали в УВД.

Там также отметили, что дебошир постоянно терял равновесие, падал. Ему помогали прохожие – они мужчину поднимали и помогали идти. Ударил хулиган ребенка без причины, а затем сел в такси и уехал. Через несколько часов его задержали.

Против гражданина возбуждено дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).