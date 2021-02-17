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Белорусского подростка-безбилетника сняли с поезда Калининград - Москва
17.02.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев ― Sputnik. Разыскиваемого несколько дней 17-летнего подростка из Городеи Павла Щербакова нашли в Смоленске, сообщили в УВД Минской области.
Несколько дней назад парень сбежал из поселковой школы-интерната, где он обучается и проживает. Сперва он отправился в Минск, где якобы несколько дней провел у своего товарища, с которым познакомился в интернете. Потом друг предложил поехать на его дачу в Москву на поезде: себе "товарищ" билет купил, а Павел поехал без квитка.
В итоге безбилетника сняли с поезда Калининград - Москва в Смоленске и передали местным сотрудникам полиции. Те в свою очередь передали парня белорусским правоохранителям.
"По словам самого молодого человека, из учебного заведения он ушел в поисках свободы и потому что не хотел учиться", - прокомментировали в областном УВД.
Напомним, с 9 февраля 2021 года поезд Калининград - Москва стал делать остановку для посадки и высадки пассажиров в Минске, состав ходит ежедневно. Во время приостановки ж/д сообщения между Беларусью и Россией из-за пандемии поезд на белорусской территории не останавливался.
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Воспитанника Городейской вспомогательной школы-интерната искали несколько дней: сперва он уехал в Минск, а после сел на поезд до Москвы.
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