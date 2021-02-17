В Жодино «заминировали» школу. Учеников и учителей эвакуировали

Источник материала: Tut.by

Утром 17 февраля неизвестный прислал письмо, что школа заминирована. Скорее всего, это окажется очередным ложным сообщением, но учеников и педагогов эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В милицию в 8.34 обратилась администрация школы № 8 Жодино. Педагоги рассказали, что на электронную почту школы пришло сообщение неизвестного о том, что учреждение образования заминировано.

Еще до приезда спецслужб дети и учителя были эвакуированы. Прибывшими сотрудниками милиции выставлено оцепление, проводится проверка.

Напомним, в последнее время в Беларуси сообщения о «минировании» — не редкость. К счастью, все они оказываются ложными.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Под крупным размером ущерба, который повлекло подобное сообщение, подразумевают урон на сумму, которая в 250 и более раз превышает одну базовую величину. Под тяжкими последствиями можно рассматривать нарушение работы вокзалов, общественного транспорта, аэропортов, срыв массового мероприятия.