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В Бресте горела больница – мэр рассказал подробности
17.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Пожар был локализован на территории Брестской городской больницы №1, сообщил мэр города Александр Рогачук.
Возгорание произошло утром 17 февраля в подсобном помещении физиотерапевтического отделения.
"Силами МЧС пожар локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки", – рассказал Александр Рогачук в своем Telegram.
Огнем были повреждены имущество и внутренняя отделка помещения. Вместе с тем серьезного ущерба больнице не нанесено, добавил мэр.
Сообщается, что эвакуация персонала и пациентов не проводилась, пострадавших нет. На режим работы больницы инцидент не повлиял. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.
Несколько месяцев назад пожар произошел на территории Брестской центральной городской больницы –
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Происшествие случилось в среду утром: в огне никто не пострадал, но было повреждено имущество лечебного учреждения.
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