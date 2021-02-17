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В Бресте горела больница – мэр рассказал подробности

17.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Пожар был локализован на территории Брестской городской больницы №1, сообщил мэр города Александр Рогачук.

Возгорание произошло утром 17 февраля в подсобном помещении физиотерапевтического отделения.

"Силами МЧС пожар локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки", – рассказал Александр Рогачук в своем Telegram.

Огнем были повреждены имущество и внутренняя отделка помещения. Вместе с тем серьезного ущерба больнице не нанесено, добавил мэр.

Сообщается, что эвакуация персонала и пациентов не проводилась, пострадавших нет. На режим работы больницы инцидент не повлиял. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину возгорания.

Несколько месяцев назад пожар произошел на территории Брестской центральной городской больницы – в здании кислородной станции. Тогда в огне погиб 64-летний мужчина, были повреждены входная дверь, мебель, телевизор, микроволновая печь, закопчены стены и потолок в помещении.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось в среду утром: в огне никто не пострадал, но было повреждено имущество лечебного учреждения.
 
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