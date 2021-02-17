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Школу "заминировали" Жодино - милиция проверят информацию
17.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. В Жодино эвакуированы сотрудники и ученики средней школы №8, сообщили в среду в УВД Минского облисполкома.
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"В 08:34 в дежурную часть Жодинского ГОВД от администрации СШ №8 г.Жодино поступило сообщение, что на электронную почту школы в 00:38 неизвестный прислал сообщение, что школа заминирована", - рассказали в УВД.
Сообщается, что дети и учителя покинули здание сами до приезда милиции. Вокруг школы выставлено оцепление.
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Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
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Коллектив и ученики учебного заведения были эвакуированы, на месте проводят необходимую работу саперы.
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