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Школу "заминировали" Жодино - милиция проверят информацию

17.02.2021 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. В Жодино эвакуированы сотрудники и ученики средней школы №8, сообщили в среду в УВД Минского облисполкома.

© Photo : ГУВД Мингорисполкома
В милицию поступили сообщения о минировании двух столичных университетов

"В 08:34 в дежурную часть Жодинского ГОВД от администрации  СШ №8 г.Жодино поступило сообщение, что на электронную почту школы в 00:38 неизвестный прислал сообщение, что школа заминирована", - рассказали в УВД.

Сообщается, что дети и учителя покинули здание сами до приезда милиции. Вокруг школы выставлено оцепление.

Ранее накануне VI Всебелорусского народного собрания в милицию поступало несколько сообщений о минировании ряда зданий: Мингорисполкома, Мингорсуда, гостиницы "Минск" и "Президент-Отеля". Данные в итоге не подтвердились.

Ранее неизвестные "собирались взорвать" самолет, который следовал из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, крупные торговые центры и 5 школ. Все эти сообщения тоже не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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Теги: Минск
 
 
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Коллектив и ученики учебного заведения были эвакуированы, на месте проводят необходимую работу саперы.
 
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