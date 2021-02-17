Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. В Жодино эвакуированы сотрудники и ученики средней школы №8, сообщили в среду в УВД Минского облисполкома.

"В 08:34 в дежурную часть Жодинского ГОВД от администрации СШ №8 г.Жодино поступило сообщение, что на электронную почту школы в 00:38 неизвестный прислал сообщение, что школа заминирована", - рассказали в УВД.

Сообщается, что дети и учителя покинули здание сами до приезда милиции. Вокруг школы выставлено оцепление.

Ранее накануне VI Всебелорусского народного собрания в милицию поступало несколько сообщений о минировании ряда зданий: Мингорисполкома, Мингорсуда, гостиницы "Минск" и "Президент-Отеля". Данные в итоге не подтвердились.

Ранее неизвестные "собирались взорвать" самолет, который следовал из Минска в Стокгольм, метрополитен , железнодорожный вокзал, крупные торговые центры и 5 школ. Все эти сообщения тоже не подтвердились.

Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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