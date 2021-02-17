Умер создатель дефибриллятора Бернард Лаун

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Американский врач-кардиолог, изобретатель первого эффективного дефибриллятора Бернард Лаун умер, сообщает NYT со ссылкой на родственников ученого.

Лаун заболел пневмонией и получил осложнения в виде застойной сердечной недостаточности. В июне ему бы исполнилось 100 лет.

© AFP 2020 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Современный дефибриллятор в машине скорой помощи

Бернард Лаун родился в Литве. Когда Бернарду исполнилось 14 лет, семья перебралась в США. Лаун изучал зоологию в университете штата Мэн, получил диплом бакалавра. Еще через три года - степень доктора медицины в медицинской школе университета Джона Хопкинса. Работал кардиологом.

В 1962-м доктор Бернард Лаун разработал новый метод коррекции аномального сердечного ритма, названного фибрилляцией. Первый подобный прибор назывался "кардиовертер", он весил 27 килограммов.

Лаун считается создателем первого эффективного дефибриллятора. После десятилетий неудачных попыток помог сделать возможным проведение операции на открытом сердце.

Бернард Лаун был также известен как общественный деятель и активист миротворческих организаций. В 1985-м ему присудили Нобелевскую премию мира "За информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу мира".

Дефибриллятор – прибор, использующийся в медицине для электроимпульсной терапии грубых нарушений сердечного ритма. Используется при проведении сердечно-легочной реанимации, при операциях, сопровождающихся кардиоплегией. Дефибриллятор генерирует короткий высоковольтный импульс, вызывающий полное сокращение миокарда. После того, как сердце полностью сократилось, существует вероятность восстановления нормального синусового ритма.