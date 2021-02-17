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Самолет "Белавиа" вылетел из Египта, но вернулся обратно - узнали, почему
17.02.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Самолет "Белавиа" с бортовым номером В28216 вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха в среду в 9:20 по минскому времени, а в 11:58 вернулся обратно, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
"У командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета, и он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки", - уточнили в "Белавиа".
Посадку самолет произвел в штатном режиме спустя 3 часа 54 минуты. Судя по данным сервиса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени, самолет сделал несколько петель над Акабким заливом.
В данный момент проводится его дополнительная техническая проверка. В "Белавиа" принесли извинения за неудобства и ожидание.
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Командир воздушного судна заподозрил неисправность в одной из систем - самолет вернулся в аэропорт через четыре часа.
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