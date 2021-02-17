Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Самолет "Белавиа" с бортовым номером В28216 вылетел из египетского Шарм-эль-Шейха в среду в 9:20 по минскому времени, а в 11:58 вернулся обратно, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"У командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работ одной из систем самолета, и он принял решение о возврате в аэропорт вылета для прохождения дополнительной проверки", - уточнили в "Белавиа".

Посадку самолет произвел в штатном режиме спустя 3 часа 54 минуты. Судя по данным сервиса flightradar24, который отслеживает движение воздушных судов в реальном времени, самолет сделал несколько петель над Акабким заливом.

В данный момент проводится его дополнительная техническая проверка. В "Белавиа" принесли извинения за неудобства и ожидание.