|
Серую схему по уходу от уплаты налогов раскрыла финансовая милиция Госконтроля
Источник материала: БTФинансовые махинации. Серую схему по уходу от уплаты налогов раскрыла финансовая милиция Госконтроля - речь о миллионах рублей. Началась эта история в Витебске. В 2019 году двое граждан из Средней Азии открыли магазины по продаже одежды. Пользовались налоговыми послаблениями для малого бизнеса. В то же время фактический доход этих фирм был гораздо больше. А в конце прошлого года иностранцы и вовсе открыли 19 магазинов по всей стране, общая площадь объектов по размеру была как три футбольных стадиона. Но свою выручку скрывали - зарплату платили в конвертах. О нечистом бизнесе - Александр Камович.
В поле зрения финансовой милицииЭто оперативные кадры финансовой милиции в одном из магазинов Витебска. Достаточно крупный торговый павильон привлек внимание правоохранителей как раз из-за масштабов. Организация пользовалась упрощенной системой налогообложения по ставке в 5 %, то есть как субъект малого предпринимательства. Но мониторинг показал, что магазин работает с куда большими объемами выручки.
А это один из торговых павильонов фигурантов дела в Витебске - 1700 квадратов. Масштаб достаточно широкий для мелкого бизнеса. На прилавках вещи, по приемлемой цене. Только вот для руководителей серой схемы они стоили сущие копейки.
Серая схема
В дальнейшем сотрудники Госконтроля установили, что бизнесом владеет иностранец из Средней Азии. Кроме того, его соотечественник открыл еще один аналогичный павильон в другом торговом центре. Фактически выручка магазинов превышала установленный законом предельный размер для упрощенной системы. Дальше больше - оказалось, что с 2019 до конца 2020 иностранцы зарегистрировали 12 организаций, которые в свою очередь владели 19-ю магазинами по всей стране.
Рамиль Сапаров, начальник УДФР КГК Беларуси по Витебской области: "Организатор преступной схемы находился за границей и направлял в республику своих работников, которые регистрировали на себя субъекты и становились руководителями. То есть фактически не были взаимосвязаны. Но все магазины этой торговой сети были вычислены и после возбуждения уголовного дела, были проведены обыска во всех 19 магазинах по всей стране. Общая площадь торговых объектов, около 30 тысяч квадратных метров - для сравнения, это 3 футбольных поля".
Работа мимо кассыКак выяснили в ДФР, фактически в официальную выручку попадала только та часть, которая проходила по безналичному расчету. Когда же клиент платил наличкой, то чек ему либо не отдавали, либо отменяли операцию на кассе. Установлено, что таким образом, скрывалось порядка половины всего дохода.
Валерий Лобацевич, начальник Витебской областной инспекции МНС Беларуси: "Было установлено, что зарплата работникам выплачивалась исходя из 0,25 ставки - всего лишь 100 рублей. Как в дальнейшем мы установили, дополнительно гражданам выплачивалось еще по 500 рублей заработной платы в конвертах, при этом данная зарплата не отображалась в бухгалтерском учете предприятий, с нее не удерживался подоходный налог и отчисления в ФСЗН. А источником выплаты ЗП в конвертах была сокрытая выручка магазинов".
Уход от налоговКроме того, было установлено, что часть продукции ввозили из России нелегально, без документов и отображения в бухгалтерском учете. А на легальный товар многократно занижалась стоимость, опять-таки, для уходя от налогов. Добавим, что сейчас в отношении двоих руководителей магазинов возбуждены уголовные дела за неуплату налогов в особом крупном размере. Один из них арестован. Кроме того, правоохранители продолжают искать причастных к серой схеме.
Рамиль Сапаров, начальник УДФР КГК Беларуси по Витебской области: "Предварительная сумма ущерба по возбужденным уголовным делам 1,6 миллиона рублей неуплаченных налогов. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Предварительная сумма сокрытой выручки всеми субъектами хозяйствования составляет около 15 миллионов, сумма неуплаченных налогов более 3 миллионов рублей".
Недобросовестная конкуренцияНадо сказать, что такие схемы бьют не только по бюджету, но и создают условия для нечестной конкуренции перед законопослушными налогоплательщиками. К примеру, продавая одежду и обувь дешевле за счет необоснованного занижения налогов, такие субъекты фактически вытесняют с рынка своих добросовестных конкурентов. Впрочем, в Госконтроле говорят, что нечистые на руку дельцы ответят по всей строгости закона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовые махинации. Серую схему по уходу от уплаты налогов раскрыла финансовая милиция Госконтроля - речь о миллионах рублей. Началась эта история в Витебске. В...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)