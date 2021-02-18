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58-летний житель Ганцевичского района в поезде напал на кассира и помощника машиниста
Источник материала: Tut.by
Пьяный 58-летний житель Ганцевичского района в поезде угрожал сначала кассиру, а потом набросился на машиниста, который вступился за женщину, сообщает
Пассажир поезда сначала угрожал билетному кассиру, которая принимала оплату за проезд. 24-летний помощник машиниста вступился за женщину. В ответ мужчина набросился на защитника, наносил ему удары и пытался душить.
Завязалась потасовка. Находившийся рядом пассажир оттащил дебошира, который продолжал брыкаться и наносить удары окружающим.
На ближайшей остановке в поезд зашли сотрудники транспортной милиции. Они задержали нападавшего.
В отношении жителя Ганцевичского района возбудили уголовное дело.
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На ближайшей остановке в поезд зашли сотрудники транспортной милиции. Они задержали нападавшего.
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