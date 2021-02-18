Елена Малышева получила серьезную травму из-за каблуков

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущая шоу на Первом канале Елена Малышева напугала подписчиков в сети: доктор наук призналась, что серьезно повредила ногу.

Любовь к красивой обуви и плохая погода сыграли злую шутку с телезвездой. Малышева привыкла носить каблуки в любую погоду: ее не страшат проливные дожди, снегопады и гололедица. Но всему есть предел, о чем поспешила рассказать ведущая.

В сети обсуждают новую публикацию Малышевой: в своем инстаблоге ведущая призналась, что повредила ногу и назвала диагноз - надрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

"Вот вчера на этих каблуках и поскользнулась…", - написала звезда "Жить здорово!" и продемонстрировала брейс на конечности.

Тем не менее, Малышева сохраняет бодрость духа и считает, что легко отделалась: ведущая продолжает работать на съемочной площадке и даже не думает уходить в отпуск.

Напомним, что после смерти худрука "Ералаша" Бориса Гречевского , Малышева дала "антиковидный" совет .