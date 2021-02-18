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Елена Малышева получила серьезную травму из-за каблуков

18.02.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ведущая шоу на Первом канале Елена Малышева напугала подписчиков в сети: доктор наук призналась, что серьезно повредила ногу.

Любовь к красивой обуви и плохая погода сыграли злую шутку с телезвездой. Малышева привыкла носить каблуки в любую погоду: ее не страшат проливные дожди, снегопады и гололедица. Но всему есть предел, о чем поспешила рассказать ведущая.

В сети обсуждают новую публикацию Малышевой: в своем инстаблоге ведущая призналась, что повредила ногу и назвала  диагноз - надрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

"Вот вчера на этих каблуках и поскользнулась…", - написала звезда "Жить здорово!" и продемонстрировала брейс на конечности.

Тем не менее, Малышева сохраняет бодрость духа и считает, что легко отделалась: ведущая продолжает работать на съемочной площадке и даже не думает уходить в отпуск.

Напомним, что после смерти худрука "Ералаша" Бориса Гречевского, Малышева дала "антиковидный" совет.

 
 
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59-летняя звезда "Жить здорово!" призналась, что сама виновата в несчастном случае и даже не стала брать перерыв в работе.
 
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