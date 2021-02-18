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В Ошмянском районе на пожаре погибли брат и сестра
Источник материала: Tut.by
В Ошмянском районе загорелся жилой дом. На пожаре погибли два человека — брат и сестра,
Пожар произошел ночью 18 февраля в агрогородке Каменный Лог Ошмянского района.
В результате уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены здания.
На полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и его 37-летней сестры. Они, насколько известно, злоупотребляли спиртным.
Причина пожара устанавливается.
За прошедшие сутки в Гродненской области произошел еще один пожар: утром 17 февраля горел жилой дом в агрогородке Луки Кореличского района. Обошлось без жертв: повреждено перекрытие и вещи, которые находились в комнатах дома.
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Причина пожара устанавливается.
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