В Ошмянском районе на пожаре погибли брат и сестра

Источник материала: Tut.by

В Ошмянском районе загорелся жилой дом. На пожаре погибли два человека — брат и сестра, сообщает МЧС.





Пожар произошел ночью 18 февраля в агрогородке Каменный Лог Ошмянского района.

В результате уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены здания.

На полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и его 37-летней сестры. Они, насколько известно, злоупотребляли спиртным.

Причина пожара устанавливается.



Фото: СК

За прошедшие сутки в Гродненской области произошел еще один пожар: утром 17 февраля горел жилой дом в агрогородке Луки Кореличского района. Обошлось без жертв: повреждено перекрытие и вещи, которые находились в комнатах дома.