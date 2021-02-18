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В Ошмянском районе на пожаре погибли брат и сестра

18.02.2021 10:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ошмянском районе загорелся жилой дом. На пожаре погибли два человека — брат и сестра, сообщает МЧС.


Пожар произошел ночью 18 февраля в агрогородке Каменный Лог Ошмянского района.

В результате уничтожены кровля и перекрытие, повреждены стены здания.

На полу в жилой комнате под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили тела 44-летнего хозяина дома и его 37-летней сестры. Они, насколько известно, злоупотребляли спиртным.

Причина пожара устанавливается.


Фото: СК

За прошедшие сутки в Гродненской области произошел еще один пожар: утром 17 февраля горел жилой дом в агрогородке Луки Кореличского района. Обошлось без жертв: повреждено перекрытие и вещи, которые находились в комнатах дома.

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Теги: Гродно
 
 
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