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В результате ДТП на проспекте Дзержинского в Минске пострадали водители
Источник материала: БTНочное ДТП в Минске. На проспекте Дзержинского пострадали водители. Автомобиль "Мерседес" ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Субару", который от удара выбросило за пределы проезжей части, и он совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водители доставлены в учреждение здравоохранения. Проводится проверка.
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Ночное ДТП в Минске. На проспекте Дзержинского пострадали водители. Автомобиль "Мерседес" ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с попутно двигавшимся...
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