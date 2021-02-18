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В результате ДТП на проспекте Дзержинского в Минске пострадали водители

18.02.2021 10:35 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ночное ДТП в Минске. На проспекте Дзержинского пострадали водители. Автомобиль "Мерседес" ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем "Субару", который от удара выбросило за пределы проезжей части, и он совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водители доставлены в учреждение здравоохранения. Проводится проверка.
 
Теги: Минск
 
 
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Ночное ДТП в Минске. На проспекте Дзержинского пострадали водители. Автомобиль "Мерседес" ушел в неуправляемый занос и совершил столкновение с попутно двигавшимся...
 
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