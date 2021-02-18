Источник материала: Tut.by

В Березино на производстве погиб работник. О том, что произошло, рассказывает СК.



Фото: СК

По данным следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий Березино работал на оборудовании. Сняв с движущейся части транспортера защитный кожух, он проталкивал опилки и травмировал ногу.

От полученных травм мужчина погиб на месте.