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В Березино на производстве погиб работник
Источник материала: Tut.by
В Березино на производстве погиб работник. О том, что произошло,
По данным следствия, вечером 17 февраля 47-летний станочник одного из деревообрабатывающих предприятий Березино работал на оборудовании. Сняв с движущейся части транспортера защитный кожух, он проталкивал опилки и травмировал ногу.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
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Мужчине было 47 лет.
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