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Суд по делу экс-банкира Бабарико: обвинение читают второй день

18.02.2021 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев - Sputnik. Государственные обвинители второй день читают обвинение фигурантам уголовного дела, по которому основным обвиняемым проходит экс-глава Беглазпромбанк Дмитрий Бабрико.

Суд по данному коррупционном делу начался 17 февраля. Судят восемь обвиняемых, в основном это бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка. Шесть из них заключили досудебное соглашение со следствием. Вину не признал только Бабарико.

Обвинение написано на 340 страницах, как ожидается, прокуроры будут читать его не один день.

© Sputnik / Анна Нефедова
Обвиняемые в клетке в зале суда

Как следует из обвинения, которое зачитывает прокурор, Бабарико 15 лет назад создал устойчивую группу из сотрудников банка и руководил ей в целях получения незаконных материальных ценностей - взяток. Сегодня прокурор зачитывает обвинение в части того, как Бабарико отдавал приказы своим подчиненным, которые были вовлечены в незаконную противоправную деятельность, о переводе денежных вознаграждений на счета иностранных банков и компаний.

Суммы переводов пока не оглашаются. В материалах дела фигурируют суммы взяток на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.

Напомним, что Верховный суд Беларуси начал разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" в среду, 17 февраля.

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня.

© AP / Sergei Grits
Суд по делу Виктора Бабарико начнется сегодня, экс-банкиру грозит до 15 лет

Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых.

Уголовное дело Бабарико и других обвиняемых расследовал КГБ, экс-банкиру было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой лиц, а также в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Материалы резонансного уголовного дела составляют более 120 томов, обвинение написано на 340 листах.
 
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