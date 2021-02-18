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ФСБ провела спецоперацию по задержанию террористов в 10 регионах России

18.02.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. ФСБ провела задержания членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещенная в РФ террористическая организация) в десяти регионах РФ, сообщает ЦОС ФСБ России.

Операция проходила в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии, Дагестане, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях, "задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации... В отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Евгений Биятов
Задержанный в Башкирии признался в подготовке "взрыва людей"

В своей пропагандистской деятельности они применяли "доктрину создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и "исламских революций".

Добавляется, что по местам жительства задержанных изъяты запрещенные пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации.

Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным спецслужбы, члены структуры распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию.
 
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