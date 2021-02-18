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В Гомеле пьяный мужчина разбил уличные светильники. Возбуждено дело

18.02.2021 12:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

10 января в милицию обратился сторож одного из предприятий и сообщил, что поздним вечером на улице Целинной в Гомеле неизвестный повредил три торшерных светильника. Были разбиты вдребезги плафоны. Что было дальше, рассказывает УВД.

Сразу найти хулигана не получилось. Оперативники отсмотрели видео с уличных камер наблюдения. Однако качество записи было неважным — темно. Понять, кто на видео, не получилось, но милиция обратила внимание на некоторые элементы одежды и обуви.

Через месяц установили, что в одном из ближайших домов живет 26-летний мужчина, который ходит в похожей одежде. Молодой человек позже признался, что светильники разбил он. А вот пояснить зачем, так и не смог — был пьян.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

 
Теги: Гомель
 
 
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Молодой человек признался, что светильники разбил он. А вот пояснить зачем, так и не смог - был пьян.
 
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