В Гомеле пьяный мужчина разбил уличные светильники. Возбуждено дело

Источник материала: Tut.by

10 января в милицию обратился сторож одного из предприятий и сообщил, что поздним вечером на улице Целинной в Гомеле неизвестный повредил три торшерных светильника. Были разбиты вдребезги плафоны. Что было дальше, рассказывает УВД.

Сразу найти хулигана не получилось. Оперативники отсмотрели видео с уличных камер наблюдения. Однако качество записи было неважным — темно. Понять, кто на видео, не получилось, но милиция обратила внимание на некоторые элементы одежды и обуви.

Через месяц установили, что в одном из ближайших домов живет 26-летний мужчина, который ходит в похожей одежде. Молодой человек позже признался, что светильники разбил он. А вот пояснить зачем, так и не смог — был пьян.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.