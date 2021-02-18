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В Гомеле пьяный мужчина разбил уличные светильники. Возбуждено дело
Источник материала: Tut.by
10 января в милицию обратился сторож одного из предприятий и сообщил, что поздним вечером на улице Целинной в Гомеле неизвестный повредил три торшерных светильника. Были разбиты вдребезги плафоны. Что было дальше,
Сразу найти хулигана не получилось. Оперативники отсмотрели видео с уличных камер наблюдения. Однако качество записи было неважным — темно. Понять, кто на видео, не получилось, но милиция обратила внимание на некоторые элементы одежды и обуви.
Через месяц установили, что в одном из ближайших домов живет 26-летний мужчина, который ходит в похожей одежде. Молодой человек позже признался, что светильники разбил он. А вот пояснить зачем, так и не смог — был пьян.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
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Молодой человек признался, что светильники разбил он. А вот пояснить зачем, так и не смог - был пьян.
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