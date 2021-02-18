Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью артиста Мягкова

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мягков умер в четверг 18 февраля в возрасте 82 лет, по предварительным данным, причиной его кончины стала острая сердечная недостаточность .

"Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве", – говорится в соболезновании президента.

Лукашенко подчеркнул, что образы, созданные Мягковым в кино и на сцене, позволили ему стать всенародно любимым артистом.

Читайте также: