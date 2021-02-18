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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью артиста Мягкова

18.02.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мягков умер в четверг 18 февраля в возрасте 82 лет, по предварительным данным, причиной его кончины стала острая сердечная недостаточность.

"Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве", – говорится в соболезновании президента.

Лукашенко подчеркнул, что образы, созданные Мягковым в кино и на сцене, позволили ему стать всенародно любимым артистом.

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Теги: Минск
 
 
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Президент подчеркнул, что образы, созданные Мягковым в кино и на сцене, позволили ему стать всенародно любимым артистом.
 
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