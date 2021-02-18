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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью артиста Мягкова
18.02.2021 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, сообщили в пресс-службе главы государства.
Мягков
"Ушел из жизни выдающийся актер, творческий путь которого оставил яркий след в современном искусстве", – говорится в соболезновании президента.
Лукашенко подчеркнул, что образы, созданные Мягковым в кино и на сцене, позволили ему стать всенародно любимым артистом.
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Президент подчеркнул, что образы, созданные Мягковым в кино и на сцене, позволили ему стать всенародно любимым артистом.
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