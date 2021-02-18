Пьяный сельчанин задушил соседскую кошку, возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 18 фев – Sputnik. Жительница одного из агрогородков Верхнедвинского района позвонила в РОВД и сообщила, что пьяный сосед мучает ее кошку, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 29 января в 11 часов вечера в агрогородке Шайтерово.

"Прибывший по вызову наряд милиции не обнаружил соседа, но проведя осмотр двора, правоохранители нашли труп кошки", - отметили в пресс-службе.

Муж звонившей жительницы агрогородка опознал труп животного, это была кошка, которая прожила в семье более семи лет.

Милиционеры сразу нашли и живодера. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но, несмотря на это, пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Позже подозреваемый сообщил, что выпил в тот вечер литр водки, а кошку убил, поскольку та якобы гладила в подъезде их многоквартирного дома. При этом, как отметили очевидцы, в подъезде был порядок и посторонних запахов не ощущалось.

В отношении сельчанина следователями возбуждено уголовное дело по ст. 339-1 УК РБ (Жестокое обращение с животными), мужчине может грозить до одного года лишения свободы.