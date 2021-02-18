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Пьяный сельчанин задушил соседскую кошку, возбуждено уголовное дело
18.02.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 18 фев – Sputnik. Жительница одного из агрогородков Верхнедвинского района позвонила в РОВД и сообщила, что пьяный сосед мучает ее кошку, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел 29 января в 11 часов вечера в агрогородке Шайтерово.
"Прибывший по вызову наряд милиции не обнаружил соседа, но проведя осмотр двора, правоохранители нашли труп кошки", - отметили в пресс-службе.
Муж звонившей жительницы агрогородка опознал труп животного, это была кошка, которая прожила в семье более семи лет.
Милиционеры сразу нашли и живодера. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но, несмотря на это, пройти медицинское освидетельствование он отказался.
Позже подозреваемый сообщил, что выпил в тот вечер литр водки, а кошку убил, поскольку та якобы гладила в подъезде их многоквартирного дома. При этом, как отметили очевидцы, в подъезде был порядок и посторонних запахов не ощущалось.
В отношении сельчанина следователями возбуждено уголовное дело по ст. 339-1 УК РБ (Жестокое обращение с животными), мужчине может грозить до одного года лишения свободы.
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Злоумышленник объяснил свой поступок тем, что животное якобы использовало подъезд в котором он жил в качестве туалета.
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