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Проталкивал опилки ногой: рабочий погиб на предприятии в Березино
18.02.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Рабочий деревообрабатывающего предприятия в Березино погиб в результате производственной травмы, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Несчастный случай в районном центре произошел днем в среду 17 февраля.
© Photo : МЧС Беларуси
"Станочник, сняв с движущейся части транспортера защитный кожух, проталкивал опилки и травмировал ногу", – сказали в СК.
Там также уточнили, что от полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте.
На предприятие прибыла следственно-оперативная группа, была изъята техдокументация на станок, журналы инструктажей по ТБ, свидетели. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Сейчас Березинским райотделом СК в связи с несчастным случаем проводится проверка.
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Сейчас Березинским райотделом Следственного комитета в связи с несчастным случаем проводится проверка.
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