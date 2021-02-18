Проталкивал опилки ногой: рабочий погиб на предприятии в Березино

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Рабочий деревообрабатывающего предприятия в Березино погиб в результате производственной травмы, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Несчастный случай в районном центре произошел днем в среду 17 февраля.

"Станочник, сняв с движущейся части транспортера защитный кожух, проталкивал опилки и травмировал ногу", – сказали в СК.

Там также уточнили, что от полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте.

На предприятие прибыла следственно-оперативная группа, была изъята техдокументация на станок, журналы инструктажей по ТБ, свидетели. По факту смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас Березинским райотделом СК в связи с несчастным случаем проводится проверка.

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