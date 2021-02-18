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Уже светлее: миллион американцев пока остаются без электричества

19.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев - Sputnik. Свет возвращается в дома американцев, следует из заявления советника президента США по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рендалл.

Около миллиона американцев остаются без света на фоне сильных снегопадов, но эта цифра стремительно уменьшается. Если утром в штате Техас, который особенно сильно пострадал от стихии, без света оставались 2,5 млн. человек, то сейчас их около 480 тысяч.

"Мы знаем, что на сегодня есть миллион или больше людей, у кого отключено электричество в самых пострадавших районах страны, но эти цифры существенно снижаются", - сообщила Шервуд-Рендалл.

© REUTERS
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Национальная метеорологическая служба США прежде объявляла специальные погодные предупреждения на 17 февраля. Снег и ледяной дождь обещали в южной, центральной и северо-восточной частях страны. В Техасе вышла из строя половина ветряных установок, а крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы и автопроизводители приостановили работу.

В воскресенье президент Джо Байден объявил в штате режим ЧС на федеральном уровне. С такой просьбой к нему обратился губернатор штата штата Грег Эбботт. Благодаря этой мере Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях сможет приступить к оказанию прямой помощи пострадавшему региону.

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Теги: Минск
 
 
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Еще утром только в Техасе из-за снегопадов без света оставались больше 2,5 млн человек, а сейчас подачу электроэнергии ждут около полумиллиона.
 
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