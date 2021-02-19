В Верхнедвинском районе мужчина задушил соседскую кошку. Она жила в семье почти 7 лет

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел поздно вечером 29 января в агрогородке Шайтерово Верхнедвинского района. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает милиция региона.



Фото: photo.99px.ru

38-летняя жительница агрогородка Шайтерово позвонила в милицию и рассказала, что пьяный сосед мучает ее кошку. Когда наряд приехал в деревню, животное уже было мертвым, его труп нашли во дворе.

Кошка жила в семье почти 7 лет.

Соседа быстро нашли. Он был пьян — признался, что выпил почти литр водки. Рассказал, что задушил кошку, так как она ему мешала.

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Напомним, в конце января в Витебске осудили мужчину, который осенью 2020 года убил ножом лабрадора, хозяйкой которого была дочь его сожительницы. Он должен выплатить штраф в 2900 рублей и компенсировать владелице животного моральный вред в сумме 500 рублей. На суде мужчина объяснял, что собака должна жить не в доме, а в вольере на улице.