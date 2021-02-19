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В Верхнедвинском районе мужчина задушил соседскую кошку. Она жила в семье почти 7 лет
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел поздно вечером 29 января в агрогородке Шайтерово Верхнедвинского района. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными,
38-летняя жительница агрогородка Шайтерово позвонила в милицию и рассказала, что пьяный сосед мучает ее кошку. Когда наряд приехал в деревню, животное уже было мертвым, его труп нашли во дворе.
Кошка жила в семье почти 7 лет.
Соседа быстро нашли. Он был пьян — признался, что выпил почти литр водки. Рассказал, что задушил кошку, так как она ему мешала.
Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
Напомним, в конце января в Витебске
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Инцидент произошел поздно вечером 29 января в агрогородке Шайтерово Верхнедвинского района. Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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