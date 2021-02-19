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Много жертв и нет света: непогода накрыла США

19.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Из-за морозов и снегопадов в США погибло 34 человека, сообщает телеканал СBS. Непогода накрыла по меньшей мере 7 штатов, от юга до севера.

Наибольшее число жертв — в Техасе, там жертвами стихии стали 20 человек. Из-за сильных снегопадов штат фактически обесточен, до сих пор 300 тысяч его жителей остаются без электроснабжения, у многих нет водопроводной воды.

© CC0 / Pixabay/Larisa-K
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Некоторые  пытаются согреться в машинах, порой это приводит к отравлению угарным газом. Из-за попыток разжечь камины случаются пожары. Некоторые магазины не работают, поскольку нет света, а в открытые магазины выстраиваются длинные очереди.

Аномальные холода еще не ушли. Синоптики сообщают, что морозы продержатся в Техасе еще некоторое время.

Аналогичная погода и в других штатах. Из-за этого массово отменяются авиарейсы, как внутренние, так и международные. На данный момент на паузу поставили более 2 тысяч авиамаршрутов. Фактически не работают аэропорты Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Власти США заявляют, что принимают все возможные действия, чтобы помочь жителям пострадавших от стихии регионов. 

В последнее время непогода также захватила Европу. В Беларуси из-за ветра неоднократно объявлялось штормовое предупреждение, а снег и метели привели к проблемам в движении транспорта. Кроме того, в феврале в республике фиксировались сильные морозы и гололедица, что привело к возросшему числу травм.

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Теги: Минск
 
 
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В Техасе особо напряженная ситуация: остались без света сотни тысяч жителей, закрыты магазины, с перебоями работают аэропорты.
 
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