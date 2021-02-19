Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети, сообщили в пресс-службе Белэнерго.

В профильном ведомстве уточнили, что "первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации".

В начале февраля текущего года министерство энергетики Беларуси было вынуждено опровергать сообщения о том, что на атомной станции имеются неисправности.

При этом первый энергоблок станции в январе текущего года уже отключался от сети после того, как сработала система защиты генератора. Спустя неделю он снова начал работать в штатном режиме.

По информации белорусских властей, в настоящее время БелАЭС идет по графику проведения всех необходимых работ. Разрешение на промышленную эксплуатацию станции должен выдать Госатомнадзор.

В ведомстве заверили в ходе специального брифинга, что готовы приехать на площадку, когда сама станция и персонал будут готовы к проведению соответствующей проверки.

Ранее официальные представители белорусских властей заверяли, что первый энергоблок Белорусской атомной станции вступит в стадию промышленной эксплуатации в первом квартале этого года. В республике для этого даже разработан специальный порядок ввода БелАЭС в эксплуатацию .

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть .

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

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