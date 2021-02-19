|
Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети
19.02.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети, сообщили в пресс-службе Белэнерго.
В профильном ведомстве уточнили, что "первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации".
В начале февраля текущего года министерство энергетики Беларуси было вынуждено
При этом первый энергоблок станции в январе текущего года уже
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
По информации белорусских властей, в настоящее время БелАЭС идет по графику проведения всех необходимых работ. Разрешение на промышленную эксплуатацию станции должен выдать Госатомнадзор.
В ведомстве заверили в ходе специального брифинга, что готовы приехать на площадку, когда сама станция и персонал будут готовы к проведению соответствующей проверки.
Ранее официальные представители белорусских властей заверяли, что первый энергоблок Белорусской атомной станции вступит в стадию промышленной эксплуатации в первом квартале этого года. В республике для этого даже разработан специальный
О проекте БелАЭС
Беларусь
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его
Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На атомной электростанции проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, которая подразумевает ряд необходимых испытаний.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)