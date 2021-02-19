ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети

19.02.2021 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Первый энергоблок БелАЭС 20 февраля будет планово отключен от сети, сообщили в пресс-службе Белэнерго.

В профильном ведомстве уточнили, что "первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации".

В начале февраля текущего года министерство энергетики Беларуси было вынуждено опровергать сообщения о том, что на атомной станции имеются неисправности.

При этом первый энергоблок станции в январе текущего года уже отключался от сети после того, как сработала система защиты генератора. Спустя неделю он снова начал работать в штатном режиме.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Беларусь со второй АЭС будет покупать в России в 2 раза меньше газа

По информации белорусских властей, в настоящее время БелАЭС идет по графику проведения всех необходимых работ. Разрешение на промышленную эксплуатацию станции должен выдать Госатомнадзор.

В ведомстве заверили в ходе специального брифинга, что готовы приехать на площадку, когда сама станция и персонал будут готовы к проведению соответствующей проверки.

Ранее официальные представители белорусских властей заверяли, что первый энергоблок Белорусской атомной станции вступит в стадию промышленной эксплуатации в первом квартале этого года. В республике для этого даже разработан специальный порядок ввода БелАЭС в эксплуатацию.

О проекте БелАЭС

Беларусь строит АЭС в Островце по российскому проекту "ВВЭР-1200". Он отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Однако турбина первого блока была остановлена 8 ноября. Как заверили в Минэнерго, это не повлияло на безопасность станции и график выполняемых работ. После того, как была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть.

Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% мощность он был выведен 12 января.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На атомной электростанции проходит этап опытно-промышленной эксплуатации, которая подразумевает ряд необходимых испытаний.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: топам "Гродно Азот" угрожали убийством за отказ поддержать забастовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by