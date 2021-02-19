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Уголовного дела не будет: СК рассказал о смерти Александра Тарайковского

19.02.2021 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. Расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков после президентских выборов продолжается, в их рамках по ст. 293 Уголовного кодекса уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского возбуждаться не будет, об этом рассказал глава СК Иван Носкевич. 

Случай произошел 10 августа около 23 часов возле станции метро Пушкинская. По данным ведомства, Александр Тарайковский был в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, "несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону".

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"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих", - заявил Носкевич.

По словам главы Следственного комитета, правоохранители применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, но действовали не на поражение, а на физическую остановку, с безопасного расстояния, которое исключает летальный исход.

"В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - приводит слова Носкевича агентство БелТА.

По мнению следствия, правоохранители имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения тяжких последствий, это соответствует действующему законодательству.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В следственном комитете уточнили, что силовики не нарушали закон, использовали нелетальное оружие, а одно из ранений "оказалось проникающим"
 
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