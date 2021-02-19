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Дело Бабарико: прокуроры читают обвинение третий день подряд

19.02.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев - Sputnik. Прокуроры третий день зачитывают обвинение фигурантам уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска.

В пятницу зачитано обвинение основному фигуранту дела - экс-главе банка Виктору Бабарико - ему обвинение оглашали на протяжении восьми часов, накануне было зачитано обвинение ему заместителю Дмитрию Кузьмичу, сегодня читают обвинение еще одному заместителю - Задойко.

Все по делу проходят восемь обвиняемых, как ожидается, закончат читать обвинение к середине будущей недели, после чего обвиняемые заявят суду свое отношение к предъявленному обвинению. Гособвинение на данном процессе поддерживают два прокурора. Они читают текст обвинения попеременно. Всего оно написано на 340 листах.

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты не исключает, что приговора по делу Виктора Бабарико, которое составляет более 120 томов, можно ожидать к концу весны.
 
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