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Дело Бабарико: прокуроры читают обвинение третий день подряд
19.02.2021 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев - Sputnik. Прокуроры третий день зачитывают обвинение фигурантам уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска.
В пятницу зачитано обвинение основному фигуранту дела - экс-главе банка Виктору Бабарико - ему обвинение оглашали на протяжении восьми часов, накануне было зачитано обвинение ему заместителю Дмитрию Кузьмичу, сегодня читают обвинение еще одному заместителю - Задойко.
Все по делу проходят восемь обвиняемых, как ожидается, закончат читать обвинение к середине будущей недели, после чего обвиняемые заявят суду свое отношение к предъявленному обвинению. Гособвинение на данном процессе поддерживают два прокурора. Они читают текст обвинения попеременно. Всего оно написано на 340 листах.
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Эксперты не исключает, что приговора по делу Виктора Бабарико, которое составляет более 120 томов, можно ожидать к концу весны.
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