Минюст рассказал, за что лишил лицензии адвоката Колесниковой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев - Sputnik. Министерство юстиции лишило лицензий четырех белорусских адвокатов, в числе которых Людмила Казак - защитник оппозиционного политика Марии Колесниковой.

"Адвокат Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса", - сообщили Sputnik в пресс службе министерства юстиции.

Там рассказали, что всего комиссия по вопросам адвокатской деятельности рассмотрела сегодня материалы в отношении еще троих адвокатов - это представители Минской областной коллегии Константин Михель, Михаил Кирилюк, а также адвокат Минской городской коллегии Максим Конон.

В Минюсте отметили, что основанием для рассмотрения вопроса в отношении адвокатов Михеля, Казак и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений.

Адвокаты Михель и Конон приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 КоАП.

Адвокат Кирилюк, как отметили в Минюсте, допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым.