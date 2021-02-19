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Минюст рассказал, за что лишил лицензии адвоката Колесниковой

19.02.2021 16:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев - Sputnik. Министерство юстиции лишило лицензий четырех белорусских адвокатов, в числе которых Людмила Казак - защитник оппозиционного политика Марии Колесниковой.

"Адвокат Казак оказала неповиновение законному требованию сотрудника милиции при исполнении им служебных обязанностей, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 23.4 указанного кодекса", - сообщили Sputnik в пресс службе министерства юстиции.

Там рассказали, что всего комиссия по вопросам адвокатской деятельности рассмотрела сегодня материалы в отношении еще троих адвокатов - это представители Минской областной коллегии Константин Михель, Михаил Кирилюк, а также адвокат Минской городской коллегии Максим Конон.

В Минюсте отметили, что основанием для рассмотрения вопроса в отношении адвокатов Михеля, Казак и Конона послужили факты совершения ими административных правонарушений.

Адвокаты Михель и Конон приняли участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения местного исполнительного комитета, чем совершили административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 23.34 КоАП.

Адвокат Кирилюк, как отметили в Минюсте, допустил в глобальной компьютерной сети Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные выражения в отношении представителей государственных органов, что является недопустимым.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме Людмилы Казак адвокатских лицензий лишились еще два адвоката, которые вышли на протестные акции.
 
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