Новая схема у мошенников: просят номер карточки голосом родственника

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 19 фев – Sputnik, Инна Гришук. Новый способ выманить данные банковской карточки изобрели интернет-мошенники, которые в последние полгода активно звонят белорусам. Если раньше они представлялись работниками банка или правоохранительных органов, то теперь пошли на более хитрый прием – стали подделывать голоса родственников.

Мошенник говорил голосом брата

С новой схемой обмана столкнулась сестра жителя Минска Егора Петрова, которая чуть не попалась на удочку мошенников.

"Сестре позвонили по Viber. С ней начал разговаривать мужчина, представился мной, говорил моим голосом. Сестра говорит, что голос был очень похож. Сначала она поверила, что ей звоню я. Человек говорил о каких-то личных вещах, спрашивал о кошках, их у сестры две. Все шло к тому, что будет просьба дать номер карточки", – рассказывает Егор.

Мошенника во время беседы выдала незначительная фраза, по которой белоруска догадалась, что звонит ей вовсе не брат. В какой-то момент мошенник сказал: "Соскучился за тебя", брат так никогда не говорит. После этого она сбросила вызов. Выяснилось, что номер, с которого звонили, подписан как "Беларусбанк", сам номер иностранный.

Подделанный голос – прокачанный вариант

После этого звонка и Егор и его сестра стали предупреждать всех знакомых о новом виде обмана, поверить в который с легкостью могут люди более старшего возраста. Они считают, что в таком случае звонок из Беларусбанка будет легко объяснить, мошенники могут, например, сказать, что родственник звонит из банка, потому что телефон сел и нужно решать какие-то финансовые вопросы.

"Теперь мошенники собирают информацию о потенциальных жертвах, сделать это можно, изучив внимательно странички в соцсетях. Потом подделывают голос, обсуждают что-то личное, усыпляя бдительность. Это очень прокачанный вариант, многие могут поверить в такую историю", – говорит Егор.

Как выманивают деньги по интернету?

Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банка, стали активно звонить белорусам в середине осени. За несколько месяцев схемы обмана усовершенствовались. Сначала мошенники просто представлялись сотрудниками банков и разными способами убеждали назвать номер карты или другие данные, которые позволяют получить доступ к интернет-банкингу.

Позже мошенники стали вести себя более нагло. Например, стали угрожать человеку, что его могут обвинить в мошенничестве, если он скажет неправильные данные карточки, и даже перезванивали, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Еще один способ обмана – это предложение установить на телефон жертвы специальные приложения, позволяющие мошенникам получать удаленный доступ к смартфону.

Правоохранители и банковские работники в который раз предупреждают белорусов: нельзя никому сообщать номера карты, три цифры с обратной ее стороны, пароли и коды, особенно, по телефону или в переписках в соцсетях и месенджерах, когда установить личность собеседника достаточно сложно. Нужно помнить, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиентов.

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