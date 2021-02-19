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Более 500 случаев заражения чумой зафиксировано в Конго
19.02.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Свыше 500 случаев заражения чумой зарегистрировано на северо-востоке Конго, от болезни умерли более 30 человек, сообщило агентство AFP со ссылкой на местные власти.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
По словам руководителя департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуры, среди выявленных случаев – варианты бубонной чумы, а также септической и легочной.
Чума начала распространяться в Конго с 15 ноября минувшего года, средний возраст зараженных – 13 лет, среди заболевших есть также младенцы.
Чума – острое заболевание с высокой летальностью. В природных очагах ее источниками являются грызуны: суслики, сурки, крысы и белки, переносчиками заболевания являются блохи.
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Чума начала распространяться в Конго с 15 ноября минувшего года, средний возраст зараженных – 13 лет.
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