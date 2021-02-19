Ребенок попал сразу под две машины в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Двойной наезд на ребенка был совершен в Минске: пострадавший с травмами доставлен в больницу, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло утром в пятницу, 19 февраля на улице Городецкой белорусской столицы. Под колеса автомобиля попал ребенок.

"Водитель автомобиля Jaguar, двигаясь в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора несовершеннолетнего", – сказали в ГАИ,

После удара, 9-летнего мальчика отбросило на двигающуюся по встречной машину Opel. Ребенка скорая привезла в больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.