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Ребенок попал сразу под две машины в Минске
19.02.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев – Sputnik. Двойной наезд на ребенка был совершен в Минске: пострадавший с травмами доставлен в больницу, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло утром в пятницу, 19 февраля на улице Городецкой белорусской столицы. Под колеса автомобиля попал ребенок.
© Photo : ГАИ Минска
"Водитель автомобиля Jaguar, двигаясь в направлении МКАД, совершила наезд на внезапно выбежавшего на запрещающий сигнал светофора несовершеннолетнего", – сказали в ГАИ,
После удара, 9-летнего мальчика отбросило на двигающуюся по встречной машину Opel. Ребенка скорая привезла в больницу для оказания необходимой помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла из-за того, что мальчик внезапно выбежал на проезжую часть на красный сигнал светофора.
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