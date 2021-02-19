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Снежный шторм в США унес жизни 50 человек

20.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев – Sputnik. Не менее 50 человек стали жертвами непогоды в США, наибольшее число погибших в Техасе, сообщают американские СМИ.

Сильнейшая снежная буря по южным штатам США на этой неделе, в эпицентре стихии оказался Техас, где неблагоприятные погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды.

Местные власти сообщают о 30 погибших в результате снежной бури. Спасательные службы не скрывают, что количество жертв будет увеличиваться.

Более 12 миллионов человек лишены доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Среди причин гибели людей – несчастные случаи: к смерти привели дорожные происшествия и отравления угарным газом в результате работы двигателей и обогревателей. Происшествия зафиксированы, когда люди попросту хотели добыть тепло. В некоторых случаях люди жгут мебель в каминах.

В Техасе за неделю разгула стихии произошло массовое отключение электричества. Власти сообщили жителям, что энергию в дома удастся вернуть не ранее чем после выходных. Штат потерял 40% генерирующих мощностей. Нефтяные компании теряют не менее 3,5 миллиона баррелей ежедневно. Скважины и трубопроводы природного газа, а также ветряные турбины замерзли.

Всего же, по данным американских метеорологов, снегопады затронули регионы, где проживает свыше 100 миллионов человек.

Из-за рекордных для США холодов осадками покрыты более 70% южных районов. Такой погоды не наблюдалось последние 30 лет. Температура  воздуха опустилась до минус 18 градусов. 

 
Теги: Минск
 
 
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