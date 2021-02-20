Обрушение здания фабрики в Норильске: один человек погиб, двух ищут

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Один человек погиб при обрушении здания цеха Норильской обогатительной фабрики, судьба двоих человек по-прежнему остается неизвестной, сообщили журналистам в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ЧП произошло в ночь на субботу, 20 февраля: на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов. Площадь обрушения составила тысячу "квадратов".

"Всего под завалами, по предварительным данным, было 8 человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, еще двоих в настоящее время ищут", - сообщили в СК.

Спасатели при помощи тепловизоров установили точки, где могут находиться пострадавшие. Вместе с тем, российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что шансы найти людей под завалами живыми минимальны. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности.

В СК отметили, что обрушившееся здание имело дефекты, которые могли стать причиной трагедии. Ростехнадзор начал техническое расследование причин обрушения, на данный момент специалисты ведомства собирают всю информацию о проверках, проводившихся на предприятии.