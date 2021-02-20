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Обрушение здания фабрики в Норильске: обнаружены тела еще двух рабочих
20.02.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, сообщили пресс-служба МЧС России.
"Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказал представитель экстренных служб, его слова приводит
Также эту информацию подтвердил представитель регионального главка Следственного комитета России.
Что произошло?
В здании цеха Норильской обогатительной фабрики
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности.
В СК отметили, что обрушившееся здание имело дефекты, которые могли стать причиной трагедии. Ростехнадзор начал техническое расследование причин обрушения, на данный момент специалисты ведомства собирают всю информацию о проверках, проводившихся на предприятии.
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Трагедия произошла в ночь на субботу, 20 февраля: на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов.
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