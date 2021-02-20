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Обрушение здания фабрики в Норильске: обнаружены тела еще двух рабочих

20.02.2021 15:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, сообщили пресс-служба МЧС России.

"Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказал представитель экстренных служб, его слова приводит РИА Новости.

Также эту информацию подтвердил представитель регионального главка Следственного комитета России.

Что произошло?

В здании цеха Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея одного из цехов в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. Под завалами находились восемь человек, двое смогли выбраться самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, еще двоих спасатели искали и обнаружили без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности.

В СК отметили, что обрушившееся здание имело дефекты, которые могли стать причиной трагедии. Ростехнадзор начал техническое расследование причин обрушения, на данный момент специалисты ведомства собирают всю информацию о проверках, проводившихся на предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла в ночь на субботу, 20 февраля: на горно-обогатительной фабрике в Норильске обрушилась галерея одного из цехов.
 
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Обрушение здания фабрики в Норильске: один человек погиб, двух ищут
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