Обрушение здания фабрики в Норильске: обнаружены тела еще двух рабочих

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике, сообщили пресс-служба МЧС России.

"Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни", - сказал представитель экстренных служб, его слова приводит РИА Новости .

Также эту информацию подтвердил представитель регионального главка Следственного комитета России.

Что произошло?

В здании цеха Норильской обогатительной фабрики обрушилась галерея одного из цехов в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. Под завалами находились восемь человек, двое смогли выбраться самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, еще двоих спасатели искали и обнаружили без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности.

В СК отметили, что обрушившееся здание имело дефекты, которые могли стать причиной трагедии. Ростехнадзор начал техническое расследование причин обрушения, на данный момент специалисты ведомства собирают всю информацию о проверках, проводившихся на предприятии.