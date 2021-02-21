Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 20 фев – Sputnik. Жильцы одного из многоквартирных домов Витебска обратились в редакцию Sputnik с жалобой на то, что от расположенного на первом этаже их дома магазина с утра и до вечера исходит шум поднимающегося лифта, грузовых тележек и вытяжки. Кроме того, запахи от магазинной вытяжки попадают в квартиры.

Корреспондент Sputnik встретился с жителями дома и выяснил, какие меры они уже приняли, и к чему это привело.

Подпрыгивал чайник на плите

"Магазин "Виталюр" открылся в нашем доме 24 сентября прошлого года и сразу же в подъезде появился шум от рохлей (гидравлических тележек для транспортировки поддонов - Sputnik), грузового лифта и вытяжки. Поначалу настолько сильная вибрация была, что у меня на плите подпрыгивал чайник", – рассказал Sputnik пенсионер Альберт Абазян.

Абазян живет на втором этаже, прямо под ним расположен магазин, шум от которого действительно слышен в квартире. По словам собеседника, работа в заведении торговли начинается около семи утра и заканчивается в 22:00. Раньше магазин "шумел" до 23:00, но после жалоб время работы сократили на час.

"Шум постоянный, без выходных, каждые пять-шесть минут работает лифт, все время ездят тележки и гудит вентиляция. Причем, трубы идут вдоль наших окон! С опаской жду лета, когда мощность вентиляции увеличат, чтобы хорошо проветривать магазинные помещения", – отметил собеседник.

Еще в начале работы магазина Абазян вместе с соседями просили у работников торгового объекта уменьшить обороты грузового лифта, но пока не вмешался Зональный центр гигиены и эпидемиологии, администрация на просьбы жильцов не реагировала.

Поддерживают пенсионера и соседи, живущие на разных этажах подъезда.

"Шум от магазина ежедневный, на днях он начался в 7:32 утра и закончился в 22:10. Отдельно беспокоит вытяжка, поскольку запахи почему-то идут в нашу ванную", – поделилась возмущением Ангелина, которая живет над Альбертом Абазяном.

По словам девушки, один раз в ванной чувствовался запах гари, как потом выяснилось, что-то подгорело на кухне в магазине.

Борьба с магазином и изменения

Альберт Абазян – офицер в отставке, ему 88 лет, он инвалид по зрению, поэтому самостоятельно решить вопрос с магазином ему тяжело. Пенсионер попросил помощи у соседа с пятого этажа Андрея Жизневского.

"Хоть я живу на последнем этаже, звуки от магазина доходят и до моей квартиры", – сообщил Sputnik Андрей.

И Жизневский стал писать письма в различные инстанции. Как рассказали его соседи, они не знали, чем Андрей занимается, иначе поддержали бы его с самого первого дня.

Кое-каких успехов витеблянин добился: если раньше, по словам жильцов, шум в магазине длился до 23:00, то, со временем, погрузо-разгрузочные работы сократили на час. Кроме того, "Виталюру" вынесли предписание об установке дополнительной шумоизоляции.

По требованию витеблянина на замеры шума приезжал лично главный санитарный врач Витебской области Николай Красовский.

"Мы общаемся с "Виталюром" постоянно, причем, как с минским офисом, так и с руководством местного магазина. По желанию заявителя 4 февраля были проведены замеры уровня шума в шести квартирах, жильцы которых попросили об этом. Во время замеров присутствовали не только главврач, но и еще два специалиста нашего Центра", – прокомментировали ситуацию в Витебском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

По словам специалистов, нигде уровень шума не превысил допустимые нормы, которые составляют 40 децибел. В некоторых квартирах уровень составил 30 децибел, где-то 34 децибела.

В Центре подчеркнули, что, несмотря на то, подтвердилась жалоба или нет, там заинтересованы в разрешении конфликта и постоянно предписывают магазину мероприятия по уменьшению уровня шума.

"Виталюр" уже проделал большой комплекс работ: в магазине уложили амортизирующее покрытие в коридоре, тележки используются на резиновых колесах, должны проложить дополнительную звукоизоляцию. Все мероприятия мы держим на контроле", – отметили сотрудники Центра.

Почему жильцы до сих пор недовольны?

"Честно говоря, мы не заметили, чтобы после всех озвученных мероприятий уровень шума намного снизился. Даже если он составляет от 30 до 34 децибел, – это от звука шепота до приглушенного разговора. Теперь представьте, что на подобном звуковом уровне у вас с утра до вечера что-то в квартире гудит", – поделился своим недовольством Жизневский.

Соседа поддержал Альберт Абазян, сообщивший, что ему до сих пор приходится включать телевизор погромче, чтобы шум из магазина не "забивал" звук с экрана. Кроме того, пенсионер отметил, что особенно сильная вибрация и наиболее громкий шум у него на кухне, где представители Центра производить замеры отказались. Пенсионер подчеркнул, что ничего не имеет против магазина и только рад ему, но хотел бы, чтобы тот поменьше шумел.

Недавно Андрею Жизневскому пришел ответ на обращение из самого "Виталюра", где сообщалось, что погрузо-разгрузочные работы производятся в магазине с 8:00 до 18:00, и для этого используются "малошумные" гидравлические подъемники и тележки. Но, по словам Андрея, это ложь, поскольку все соседи слышат шум с 7 утра и до 10 часов вечера.

Sputnik обратился в ОДО "Виталюр" с просьбой прокомментировать ситуацию и наглядно продемонстрировать, какие способы по уменьшению уровня шума стали использовать в магазине, но ответа пока не получил. Как только в компании прокомментируют ситуацию, Sputnik продолжит начатую тему.