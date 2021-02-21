ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Много жертв и нет света: стихийное бедствие в Техасе

21.02.2021 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

Некоторые  пытаются согреться в машинах, порой это приводит к отравлению угарным газом. Из-за попыток разжечь камины случаются пожары. Некоторые магазины не работают, поскольку нет света, а в открытые магазины выстраиваются длинные очереди.

Испытание холодом новой администрации

Президент США Джо Байден объявил стихийное бедствие. Издание Hill отмечает, что этот шаг открывает путь к федеральным ресурсам штату, «который пострадал от повсеместных отключений электроэнергии и нехватки воды, так как отрицательные температуры разрушили инфраструктуру, которую правительство штата не смогло подготовить к зиме».

Wall Street Journal пишет, что Белый дом заявил, что федеральная помощь будет охватывать 77 округов, в них физическим лицам и владельцам бизнеса будут предоставлены гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие ссуды для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другая помощь в восстановлении после аномальных холодов.

Washington Post отмечает, что администрация Байдена сталкивается с первым стихийным бедствием, и президент проявляет особенно сдержанный подход. Он не посетил пострадавший регион и он старательно избегает споров о том, виноваты ли в широко распространенных сбоях в электроснабжении ветряные установки или ископаемое топливо.

По мнению издания, поведение президента резко контрастирует с привычками его предшественника Дональда Трампа. Газета полагает, что хотя Байден заслужил похвалу за свой более деловой подход, он также рискует, что он и федеральное правительство могут показаться почти отсутствующими.

Гибель людей в Техасе можно было предотвратить?

Создатель Microsoft Билл Гейтс считает, что гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, сообщил телеканал CNN.

 Гейтс ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - заявил Гейтс.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Техаса подают в суд на энергорегулятор штата и провайдера электроэнергии American Electric Power после массовых сбоев электроснабжения, затронувших миллионы людей.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Обрушение здания фабрики в Норильске: обнаружены тела еще двух рабочих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by