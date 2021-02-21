Много жертв и нет света: стихийное бедствие в Техасе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

Некоторые пытаются согреться в машинах, порой это приводит к отравлению угарным газом. Из-за попыток разжечь камины случаются пожары. Некоторые магазины не работают, поскольку нет света, а в открытые магазины выстраиваются длинные очереди.

Испытание холодом новой администрации

Президент США Джо Байден объявил стихийное бедствие. Издание Hill отмечает, что этот шаг открывает путь к федеральным ресурсам штату, «который пострадал от повсеместных отключений электроэнергии и нехватки воды, так как отрицательные температуры разрушили инфраструктуру, которую правительство штата не смогло подготовить к зиме».

Wall Street Journal пишет, что Белый дом заявил, что федеральная помощь будет охватывать 77 округов, в них физическим лицам и владельцам бизнеса будут предоставлены гранты на временное жилье и ремонт домов, недорогие ссуды для покрытия незастрахованных имущественных потерь и другая помощь в восстановлении после аномальных холодов.

Washington Post отмечает, что администрация Байдена сталкивается с первым стихийным бедствием, и президент проявляет особенно сдержанный подход. Он не посетил пострадавший регион и он старательно избегает споров о том, виноваты ли в широко распространенных сбоях в электроснабжении ветряные установки или ископаемое топливо.

По мнению издания, поведение президента резко контрастирует с привычками его предшественника Дональда Трампа. Газета полагает, что хотя Байден заслужил похвалу за свой более деловой подход, он также рискует, что он и федеральное правительство могут показаться почти отсутствующими.

Гибель людей в Техасе можно было предотвратить?

Создатель Microsoft Билл Гейтс считает, что гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, сообщил телеканал CNN.

Гейтс ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - заявил Гейтс.

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