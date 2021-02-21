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В США обломки обшивки пассажирского Boeing упали на жилой квартал
Источник материала: Tut.by
У Boeing 777 авиакомпании United Airlines после вылета из Денвера (штат Колорадо) отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.
Самолет Boeing 777 направлялся из Денвера в Гонолулу (штат Гаваий), на борту был 231 пассажир и 10 членов экипажа. Во время полета часть обшивки самолета упала на жилой район, сообщает
По
Нет пострадавших и среди жителей района, куда упали обломки обшивки. Часть из них упала в парке, часть — на лужайки возле домов.
Местная полиция
В соцсетях публикуют фото и видео самолета.
Пассажир рейса Трэвис Лук рассказал
— Мы были рады, что не оказались над океаном в это время, потому что туда мы и направлялись, — сказал он, отметив, что пассажиры сохраняли спокойствие.
Жительница Брумфилда Клэр Армстронг рассказала Fox News, что была в парке с собакой, когда услышала грохот. По ее словам, она увидела, как с неба падали обломки. После этого она и другие посетители парка смогли добраться в безопасное место.
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У Boeing 777 после вылета из Денвера (штат Колорадо) отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился,...
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