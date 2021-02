В США обломки обшивки пассажирского Boeing упали на жилой квартал

Источник материала: Tut.by

У Boeing 777 авиакомпании United Airlines после вылета из Денвера (штат Колорадо) отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.

Самолет Boeing 777 направлялся из Денвера в Гонолулу (штат Гаваий), на борту был 231 пассажир и 10 членов экипажа. Во время полета часть обшивки самолета упала на жилой район, сообщает Fox News .

По данным United Airlines, у лайнера в полете отказал один из двигателей, что и привело к инциденту. В авиакомпании сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился. Там его встречали аварийные бригады. Пострадавших среди пассажиров нет.

Нет пострадавших и среди жителей района, куда упали обломки обшивки. Часть из них упала в парке, часть — на лужайки возле домов.

Местная полиция публикует фото обломков в парке и призывает жителей не трогать найденные обломки. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование случившегося.

В соцсетях публикуют фото и видео самолета.

More footage of #UA328 from the ground immediately after the incident took place. #United #B777 @tamaskls pic.twitter.com/FMUwEmSwoC

Pedestrians filmed the falling engine parts impacting the nearby soccer field. @BAREESTHETICSCO pic.twitter.com/YYPdrpqP5Z

BREAKING

This is the moment United flight 328 landed in DIA

Passengers cheer.

You can see damage to right engine.