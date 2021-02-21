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В США обломки обшивки пассажирского Boeing упали на жилой квартал

21.02.2021 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У Boeing 777 авиакомпании United Airlines после вылета из Денвера (штат Колорадо) отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.


Фото: twitter.com/BroomfieldPD

Самолет Boeing 777 направлялся из Денвера в Гонолулу (штат Гаваий), на борту был 231 пассажир и 10 членов экипажа. Во время полета часть обшивки самолета упала на жилой район, сообщает Fox News.


Фото: twitter.com/BroomfieldPD

По данным United Airlines, у лайнера в полете отказал один из двигателей, что и привело к инциденту. В авиакомпании сообщили, что самолет вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился. Там его встречали аварийные бригады. Пострадавших среди пассажиров нет.


Фото: twitter.com/BroomfieldPD

Нет пострадавших и среди жителей района, куда упали обломки обшивки. Часть из них упала в парке, часть — на лужайки возле домов.

Местная полиция публикует фото обломков в парке и призывает жителей не трогать найденные обломки. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование случившегося.

В соцсетях публикуют фото и видео самолета.

Пассажир рейса Трэвис Лук рассказал CNN, что примерно через 20 минут после взлета он услышал грохот: «Был сильный гул и такой звук, который вы не хотите услышать, находясь в самолете».

— Мы были рады, что не оказались над океаном в это время, потому что туда мы и направлялись, — сказал он, отметив, что пассажиры сохраняли спокойствие.


Фото: twitter.com/BroomfieldPD

Жительница Брумфилда Клэр Армстронг рассказала Fox News, что была в парке с собакой, когда услышала грохот. По ее словам, она увидела, как с неба падали обломки. После этого она и другие посетители парка смогли добраться в безопасное место.

 

 
 
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У Boeing 777 после вылета из Денвера (штат Колорадо) отказал двигатель, после чего часть обшивки упала на жилой район города Брумфилд. Самолет благополучно приземлился,...
 
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