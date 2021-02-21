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В столице Нигерии потерпел крушение военный самолет
Источник материала: Tut.by
Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже (Нигерия), сообщает местное издание
Самолет разбился 21 февраля возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи. По данным издания, на борту было шесть человек, включая двух членов экипажа, перед крушением экипаж сообщил о неисправности двигателя. Официальной информации о том, кто был на борту пока нет.
Крушение военного самолета подтвердил министр авиации Нигерии Хади Сирика.
— Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных, —
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Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже (Нигерия)/
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