В столице Нигерии потерпел крушение военный самолет

Источник материала: Tut.by

Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже (Нигерия), сообщает местное издание Vanguard .



Скриншот: vanguardngr.com

Самолет разбился 21 февраля возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи. По данным издания, на борту было шесть человек, включая двух членов экипажа, перед крушением экипаж сообщил о неисправности двигателя. Официальной информации о том, кто был на борту пока нет.

Крушение военного самолета подтвердил министр авиации Нигерии Хади Сирика.

— Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных, — написал он в Twitter.