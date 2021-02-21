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В столице Нигерии потерпел крушение военный самолет

21.02.2021 16:11 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже (Нигерия), сообщает местное издание Vanguard.


Скриншот: vanguardngr.com

Самолет разбился 21 февраля возле аэропорта столицы Нигерии Абуджи. По данным издания, на борту было шесть человек, включая двух членов экипажа, перед крушением экипаж сообщил о неисправности двигателя. Официальной информации о том, кто был на борту пока нет.

Крушение военного самолета подтвердил министр авиации Нигерии Хади Сирика.

— Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение недалеко от взлетно-посадочной полосы в Абудже после сообщений об отказе двигателя по пути в Минну. Кажется есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных, — написал он в Twitter.

 
 
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Самолет военной авиации King Air 350 потерпел крушение в Абудже (Нигерия)/
 
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