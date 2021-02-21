Стало известно, почему вдова Мягкова не пришла на его похороны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему она не пришла на церемонию прощания со своим покойным супругом, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.

По его словам, 77-летняя вдова Мягкова плохо себя чувствует: несколько лет назад она перенесла инсульт и менингит, в связи с чем практически не выходит из дома.

В сети появилась информация о том, что артистка испытывает нужду и одиночество, из-за чего и не пришла на похороны. Представитель вознесенской это категорически опроверг.

"Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники", – заявил агент.

Анастасия Вознесенская прожила в браке с Андреем Мягковым 58 лет. Супруги всегда с трепетом говорили друг о друге и публично признавались в любви. Артисты не раз отмечали, что в старости их главной радостью были племянники, которые заменили им родных детей. Как известно, паре не удалось стать родителями.

Напомним, Андрей Мягков скончался 18 февраля, похороны прошли в Москве в субботу, 20 февраля.

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