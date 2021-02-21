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Стало известно, почему вдова Мягкова не пришла на его похороны
21.02.2021 17:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Представитель актрисы Анастасии Вознесенской рассказал, почему она не пришла на церемонию прощания со своим покойным супругом, народным артистом РСФСР Андреем Мягковым.
По его словам, 77-летняя вдова Мягкова плохо себя чувствует: несколько лет назад она перенесла инсульт и менингит, в связи с чем практически не выходит из дома.
В сети появилась информация о том, что артистка испытывает нужду и одиночество, из-за чего и не пришла на похороны. Представитель вознесенской это категорически опроверг.
"Она ни в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности – все есть, пенсия хорошая. Вдова ни в коем случае не одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней находится семья – племянники", – заявил агент.
Анастасия Вознесенская прожила в браке с Андреем Мягковым 58 лет. Супруги всегда с трепетом говорили друг о друге и публично признавались в любви. Артисты не раз отмечали, что в старости их главной радостью были племянники, которые заменили им родных детей. Как известно, паре не удалось стать родителями.
Напомним, Андрей Мягков
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Похороны актера Андрея Мягкова прошли в субботу в Москве, проститься с ним прошли многие актеры и поклонники творчества Мягкова, однако вдовы на них не было.
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