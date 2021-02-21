Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение – есть жертвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 фев – Sputnik. В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли все военнослужащие, бывшие на борту, сообщается в Twitter ВВС Нигерии.

"Настоящим подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли", – говорится в публикации.

Начальник штаба военно-воздушных сил Нигерии отдал распоряжение о немедленном начале расследования воздушного инцидента.

Ранее местные издания писали об отказе двигателя самолета ВВС Нигерии. Воздушное судно совершило аварийную посадку и сразу же загорелось.