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В Гродно 17-летняя девушка собиралась спрыгнуть с 18-го этажа. Ее спасли сотрудники МВД и МЧС

21.02.2021 18:51 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ЧП произошло в Гродно на улице Кремко. Девушку на парапете 18-го этажа заметили очевидцы и позвонили в спецслужбы. Приехавшим сотрудникам МЧС и МВД удалось спасти девушку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о том, что на парапете 18-го этажа стоит девушка, поступило 20 февраля, в 22.44. Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа. Двое стали отговаривать 17-летнюю девушку от желания прыгнуть, а третий спустился на этаж ниже для подстраховки. Когда девушка начала перемещаться вниз по парапету, этот милиционер ее схватил за ноги и с подоспевшим сотрудником МЧС вытянул в безопасное место, сообщила подробности происшествия пресс-служба МВД.

За операцией по спасению наблюдала мать девушки, которая также пыталась убедить дочь слезть с парапета.

Видео: пресс-служба УВД Гродно

 
Теги: Гродно
 
 
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За операцией по спасению наблюдала мать девушки, которая также пыталась убедить дочь слезть с парапета.
 
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