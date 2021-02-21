В Гродно 17-летняя девушка собиралась спрыгнуть с 18-го этажа. Ее спасли сотрудники МВД и МЧС

Источник материала: Tut.by

ЧП произошло в Гродно на улице Кремко. Девушку на парапете 18-го этажа заметили очевидцы и позвонили в спецслужбы. Приехавшим сотрудникам МЧС и МВД удалось спасти девушку.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о том, что на парапете 18-го этажа стоит девушка, поступило 20 февраля, в 22.44. Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа. Двое стали отговаривать 17-летнюю девушку от желания прыгнуть, а третий спустился на этаж ниже для подстраховки. Когда девушка начала перемещаться вниз по парапету, этот милиционер ее схватил за ноги и с подоспевшим сотрудником МЧС вытянул в безопасное место, сообщила подробности происшествия пресс-служба МВД.

За операцией по спасению наблюдала мать девушки, которая также пыталась убедить дочь слезть с парапета.