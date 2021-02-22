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Экологическое бедствие: у берегов Израиля мазутом залило Средиземное море

22.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев ― Sputnik. Разлив мазута привел к загрязнению 190 километров береговой линии Средиземного моря в Израиле, сообщает BBC.

Побережье страны оказалось загрязнено нефтепродуктами после шторма, бушевавшего у берегов Израиля с середины недели. В результате катастрофы погибли животные, занесенные в Красную книгу. На побережье обнаружены мертвые черепахи, рыбы, птицы.

Многие пляжи страны оказались в тоннах вещества, напоминающего мазут. Сейчас их очищают волонтеры и солдаты армии Израиля. Купание и серфинг пока запрещены.

© REUTERS / AMIR COHEN
Кусок смолы на песке после разлива нефти возле средиземноморского побережья Израиля

По данным экологов, разлив произошел с судна, которое находилось в 50 километрах от прибрежных вод Израиля. Это был так называемый сброс топлива.

В район бедствия прибыл премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он предложил запретить движение судов на нефтепродуктах - "зеленый свет" дадут только судам, работающим на газу.

Экологи говорят о колоссальном ущербе. Есть угроза попадания мазута в грунтовые воды. Специалисты считают, что на восстановление окружающей среды уйдет не одно десятилетие.

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Теги: Минск
 
 
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На побережье выбросило десятки тонн нефтепродуктов, власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе за всю историю страны.
 
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