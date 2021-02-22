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Размером со стадион: к Земле приближается астероид

22.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев ― Sputnik. К Земле движется астероид, его размеры — с крупный стадион, сообщает сайт научно-исследовательского центра НАСА. 

Небесное тело приблизится к Земле сегодня, 22 февраля, максимальное его расстояние от планеты составит около 4 миллионов километров.

Ученые подсчитали диаметр астероида под названием 2020 XU6 — он составляет 213 метров.

Астероиды довольно часто подлетают к Земле. Так, в ближайшие сутки рядом с нашей планетой пролетят космические тела 2020 BV9 диаметром 23 метра и 2021 CC5 диаметром 40 метров. Первый пролетит на расстоянии 5,6 миллиона километров, а второй будет еще дальше - в 6,9 миллиона километров от Земли.

© REUTERS / HANDOUT
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В последний раз потенциально опасный астероид приближался к Земле в январе. Астрономы сообщали, что он пролетел на расстоянии в восьми миллионах километров, его назвали 2020 WU5.

Небесное тело отнесли к группе "аполлонов" - это значит, что объекты пересекают орбиту Земли с внешней стороны. Диаметр составлял от 0,5 до 1,1 километра. Объект можно было увидеть в телескоп. Несмотря на то, что астероид прошел достаточно далеко от Земли — в районе 8 миллионов километров — его отнесли к потенциально опасным.

В 2020 году к Земле приближались более 100 крупных астероидов, их отнесли к потенциально опасным. Один из объектов  –  2020 VT 4, он прошел от планеты на самом малом расстоянии за всю историю – всего 370 километров. Это в два раза ближе расстояния от Минска до Москвы.

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Теги: Минск
 
 
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Небесный объект приблизится к нашей планете в понедельник, диаметр астероида составляет более 200 метров.
 
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