Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев - Sputnik. Задержание в Минске криминального авторитета Александра Кушнерова (Саши Кушнера) сорвало его планы сделать Турцию основной страной коронации белорусских воров в законе, считает эксперт в области уголовного права.

На минувшей неделе в Минске был задержан Саша Кушнер и еще несколько представителей преступного мира, которые собирались выехать в Турцию, чтобы в этой стране обсудить вопросы передела власти в белорусских криминальных кругах.

Передел сфер влияния

"Ни для кого не является секретом информация о том, что воровские авторитеты уже год активно делят сферы влияния в белорусском криминальном мире. Речь идет не только о том, кто укрепится на лидирующей позиции после Куши, но и в какой стране будут короновать белорусских воров в законе", - данное мнение высказал Sputnik эксперт.

Кушнера, который живет на две страны - Беларусь и Турцию, белорусские борцы с организованной преступностью задерживали несколько раз, но потом отпускали.

Дубайская четверка

По его словам, арест Кушнера ставит под сомнение, что Турция станет той страной, где будут собираться воровские сходки по "белорусскому вопросу", как это было с ОАЭ.

А данной связи он напомнил, что в Столице этой страны была в 2012 году коронована "дубайкая четверка" - Паша Паштет (Павел Алексеевич, Муму (Олег Герасимович), Лебедь (Руслан Лебедев) и Медвежонок ( Александр Медведев).

Менгрельский клан

Собеседник агентства отметил, что первые "прогоны" (запуск информации в криминальных кругах) по поводу Кушнера пошли около двух лет назад.

"Вопрос о том, что Кушнера, как основного вора в законе в Беларуси, надо понимать, был инициирован грузинскими криминальными авторитетами, "молодежным менгрельским крылом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, еще несколько лет назад тому, за голову Кушнера была обещана коронация в Дубае, но тому удалось сбежать в Турцию.

Про полковника Тихиню

Эксперт также отметил, что не стоит связывать "закат воровской звезды Куши с задержаниям полковника Владимира Тихини, которого некоторые назвали куратором белорусского вора в законе".

"Хотя именно Тихиня, будучи замначальника ГУБОПиК, руководил операциями, во время которых задерживали в Минске закавказские оппоненты Куши, приезжавшие в Беларусь для решения воровских вопросов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что за последние несколько лет в Беларуси были задержаны и осуждены несколько криминальных авторитетов, среди которых Рашад Гянджинский, Гела Гальский. Практически все они ставили свой целью смещение Кушнера с кресла основного белорусского вора в законе.

Штатный киллер морозовской банды

Бывший штатный киллер организованной преступной группировки (ОПГ) Сергея Морозова Саша Кушнер отсидел в белорусских колониях 27 лет, вышел на волю и 2011 году был коронован. Под вое крыло его взял Аслан Усаянов - тогдашний лидер преступного мира России, известный под именем Дед Хасан.

Причем коронован Кушнер был в противовес двум другим белорусским "ворам в законе" Александру Тимошенко (Тимохе) и Дмитрию Галееву (Галею), которые примкнули к оппонентам Деда Хасана из числа грузинских воровских кланов.

Сколько в Беларуси было "воров в законе"

Согласно данным белорусских правоохранительных органов, на территории суверенной Беларуси не было воров в законе только три года - с 2009 по 2011 год. Кто то временно проживал в других странах, кто-то отбывал срок.

До 2009 года последним "вором", который влиял на ситуацию в криминальной среде в Беларуси, был Владимир Бирюков (Биря).

Самым первым коронованным вором в законе на территории Белорусской ССР был Лев Эпштейн — Лева Бельмо. Его короновали еще при Советском Союзе.

В середине 90-х уже в суверенной Беларуси начали короновать "воров в законе". Сначала это был Петр Науменко (Петька Наум), потом Щавлик, Биря, Тимоха, Мамонтенка, Траца, , Лукаша, Галея.

Вместе с тем и силовики, и представители криминального мира отмечают, что в списке белорусских криминальных авторитетов в "есть неправильные, ненастоящие воры, которым звезды (статусные татуировки - Sputnik) "набили не по понятиям".

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