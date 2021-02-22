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Самолеты Boeing дополнительно проверят после ЧП в США
22.02.2021 09:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев ― Sputnik. Компания Boeing может приостановить полеты лайнеров 777 после происшествия в американском городе Денвере, когда в момент аварийной посадки от самолета отвалилась часть обшивки, сообщает сайт корпорации.
Заперт на полеты может коснуться самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.
"Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с такими двигателями", - отмечается в заявлении.
20 февраля из-за поломки правого двигателя Boeing 777 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку, он вынужден был вернуться в аэропорт города Денвер, штат Колорадо. Часть обшивки лайнера при заходе на посадку упала на жилой массив.
Момент запечатлели очевидцы. На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. В итоге лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал. Самолет должен был выполнить рейс Денвер – Гонолулу.
Не первый запрет
Компания Boeing уже сталкивалась с массовыми запретами на полеты своих лайнеров, а именно - модели 737 MAX. Это случилось после авиакатастроф, которые
Boeing в январе 2020 года сообщил, что производство самолетов 737 MAX приостановлено на неопределенный срок, а возвращение их на линии может произойти в середине 2021 года.
В ноябре 2020-го Федеральное управление гражданской авиации США
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Полеты лайнеров 777 могут приостановить из-за подозрений в неисправности определенной модели двигателей.
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