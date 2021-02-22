Самолеты Boeing дополнительно проверят после ЧП в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев ― Sputnik. Компания Boeing может приостановить полеты лайнеров 777 после происшествия в американском городе Денвере, когда в момент аварийной посадки от самолета отвалилась часть обшивки, сообщает сайт корпорации.

Заперт на полеты может коснуться самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

"Пока расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с такими двигателями", - отмечается в заявлении.

20 февраля из-за поломки правого двигателя Boeing 777 авиакомпании United Airlines совершил аварийную посадку, он вынужден был вернуться в аэропорт города Денвер, штат Колорадо. Часть обшивки лайнера при заходе на посадку упала на жилой массив.

Момент запечатлели очевидцы. На борту находились 231 пассажир и 10 членов экипажа. В итоге лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал. Самолет должен был выполнить рейс Денвер – Гонолулу.

Не первый запрет

Компания Boeing уже сталкивалась с массовыми запретами на полеты своих лайнеров, а именно - модели 737 MAX. Это случилось после авиакатастроф, которые произошли в Индонезии и Эфиопии осенью 2018-го и весной 2019-го.

Boeing в январе 2020 года сообщил, что производство самолетов 737 MAX приостановлено на неопределенный срок, а возвращение их на линии может произойти в середине 2021 года.

В ноябре 2020-го Федеральное управление гражданской авиации США разрешило вернуть Boeing 737 MАХ в эксплуатацию, но при нескольких условиях: если на лайнерах будет установлено новое программное обеспечение, а пилоты пройдут дополнительное обучение.

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