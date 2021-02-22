Четвертый день суда над Бабарико: прокуроры озвучили суммы взяток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 фев – Sputnik. Прокуроры продолжают зачитывать обвинение по делу о взятках топов Белгазпромбанка, сегодня начался четвертый день суда, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района Минска, где коллегия по уголовным делам Верховного суда в выездном заседании рассматривает уголовное дело, по которому главным обвиняемым проходит экс-глава банка Виктор Бабарико.

Как ожидается, сегодня прокуроры завершат оглашение обвинения, и все обвиняемые выскажут в суде свою позицию по поводу признания или непризнания вины.

Обвинение написано на 340 страницах, и большая его часть уже оглашена.

К этому времени прокуроры уже назвали суммы взяток, незаконных вознаграждений, которые проходят по делу, – 8 470 917,39 белорусского рубля, 5 269 523,71 евро и 7 391 266,2 доллара. Как следует из обвинения, суммы, которые вменяются обвиняемым, разные. Шесть из восьми обвиняемых заключили досудебное соглашение и возместили ущерб. Единственный, кто не признал вину, – основной обвиняемый по делу Виктор Бабарико.

Дело Белгазпромбанка

Обыски в Белгазпромбанке, который ранее возглавлял Бабарико, прошли 11 июня, их проводила финансовая милиция КГК .

Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней задержали Виктора Бабарико, его сына и еще ряд подозреваемых .

Согласно обвинению, занимая должность председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", Виктор Бабарико создал устойчивую преступную группу из числа должностных лиц.

Как установило следствие КГБ, деятельность группы продолжалась около 16 лет. Также было установлено, что формирование группы из топов банка проходило поэтапно, в ее деятельность заместители Бабарико были вовлечены постепенно.

Происходящее в Белгазпромбанке ранее прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

Последует