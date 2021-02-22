В двухквартирном доме в Краснополье рухнула крыша

Источник материала: Tut.by

В двухквартирном доме в Краснополье 21 февраля рухнула крыша, сообщает MogilevNews со ссылкой на МЧС.

Все произошло вечером в субботу: шиферная кровля по всей площади обрушилась на перекрытие одноэтажного двухквартирного частного дома.

Люди не пострадали, а дом теперь для проживания непригоден — из-за разрушения вентканалов газового оборудования.

Причина обрушения устанавливается. Проживающие в доме три человека будут временно жить у родственников.