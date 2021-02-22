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В двухквартирном доме в Краснополье рухнула крыша
Источник материала: Tut.by
В двухквартирном доме в Краснополье 21 февраля рухнула крыша,
Все произошло вечером в субботу: шиферная кровля по всей площади обрушилась на перекрытие одноэтажного двухквартирного частного дома.
Люди не пострадали, а дом теперь для проживания непригоден — из-за разрушения вентканалов газового оборудования.
Причина обрушения устанавливается. Проживающие в доме три человека будут временно жить у родственников.
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Люди не пострадали, а дом теперь для проживания не пригоден
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