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В двухквартирном доме в Краснополье рухнула крыша

22.02.2021 11:31 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В двухквартирном доме в Краснополье 21 февраля рухнула крыша, сообщает MogilevNews со ссылкой на МЧС.

Все произошло вечером в субботу: шиферная кровля по всей площади обрушилась на перекрытие одноэтажного двухквартирного частного дома.

Люди не пострадали, а дом теперь для проживания непригоден — из-за разрушения вентканалов газового оборудования.

Причина обрушения устанавливается. Проживающие в доме три человека будут временно жить у родственников.

 
 
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Люди не пострадали, а дом теперь для проживания не пригоден
 
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